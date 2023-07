Germania, 20 miliardi entro il 2027 per fabbricare chip in casa

Il governo tedesco avrebbe messo da parte una considerevole somma di denaro pari a 20 miliardi di euro, che si prevede sarà distribuita entro il 2027, al fine di rafforzare l’industria dei semiconduttori del paese. Secondo quanto riportato da Bloomberg, metà di questa cifra è già stata destinata al colosso statunitense Intel. L’obiettivo di questa iniziativa governativa sarebbe quello di consolidare il settore tecnologico del paese e garantire un approvvigionamento sicuro di componenti cruciali, sia per aziende tedesche che internazionali. Quasi il 75% della somma totale è già stato assegnato, tra cui un considerevole investimento di 10 miliardi di euro in una nuova struttura di produzione di Intel. Inoltre, sono in corso trattative per fornire 5 miliardi di euro di sovvenzioni alla Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) e 1 miliardo di euro a Infineon.

Non solo: una joint venture tra il fornitore tedesco di componenti automobilistici ZF Friedrichshafen e il produttore statunitense di chip Wolfspeed dovrebbe beneficiare di una cospicua somma di 750 milioni di euro provenienti dai fondi statali. Bloomberg ha segnalato che altre aziende già attive in Germania potrebbero accedere al rimanente fondo di circa 3 miliardi di euro. Tra queste, spiccano nomi importanti come GlobalFoundries e Bosch, entrambe presenti nel settore dei chip nella città di Dresda. Il fondo iniziale da 20 miliardi di euro era stato originariamente destinato a investire nella decarbonizzazione dell’economia. Tuttavia, il suo scopo è stato allargato per abbracciare il settore tecnologico e sostenere l’industria dei chip del paese.