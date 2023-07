Gerini, Muti, Arcuri e altri: tutti i nomi altisonanti sognati dal Grande Fratello, il retroscena

Claudia Gerini, Ornella Muti, ma anche Manuela Arcuri, Filippo Timi e “giornalisti e scrittori”: sarebbero questi i nomi e gli identikit che sognerebbero gli autori del Grande Fratello Vip dopo la bocciatura da parte di Pier Silvio Berlusconi del cast scelto da Alfonso Signorini. A scriverlo è stato Ivan Rota su Dagospia.

“Pare che Pier Silvio Berlusconi abbia già cassato alcuni nomi in predicato per Il Grande Fratello” – ha scritto Rota – “Non vorrebbe un’ altra trashata. I concorrenti che dovranno abbandonare la casa prima di entrarci sarebbero Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro Iannoni che già avevano partecipato a L’Isola dei Famosi, Justine Mattera, l’ex parlamentare Antonio Razzi”.

E ancora:

“Si dice che per il Grande Fratello si stia pensando a almeno tre personaggi importanti di livello: si sognano tipo Ornella Muti, Claudia Gerini, Manuela Arcuri o dell’ attore di culto Filippo Timi. In pratica, si stanno cercando persone famose per la loro professione e non perché professionisti di reality. Inoltre si punta su giornalisti e scrittori che possano portare un po’ di cultura nella casa”.

Claudia Gerini e Filippo Timi sono due outsider, mentre il nome di Manuela Arcuri è stato più volte associato a quello del Grande Fratello Vip, ma la trattativa non è mai andata in porto. Ornella Muti, invece, avrebbe dovuto partecipare a un’edizione de L’Isola dei Famosi in coppia con la figlia Naike Rivelli, ma anche in questo caso non sono arrivati ad un accordo economico. E chi potrebbero essere gli “scrittori e giornalisti”? Abbiamo già visto in quella casa penne del calibro di Barbara Alberti, Amedeo Goria, Fulvio Abbate e il più recente Attilio Romita.

Con queste nuove direttive sarebbe interessante conoscere meglio Jonathan Bazzi, candidato al Premio Strega 2020 col suo romanzo in cui parla della sua vita da sieropositivo.