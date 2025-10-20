Geremia Parrotto trionfa nel paraciclismo italiano

Geremia Parrotto, atleta paralimpico della categoria MC3 della Federciclismo, ha raggiunto un risultato straordinario, vincendo il Campionato Italiano di ciclismo su strada, il Campionato Italiano di mountain bike e, recentemente, il Campionato Italiano di ciclocross. Questa tripletta di vittorie testimonia il suo talento e la sua incredibile determinazione.

Parrotto è parte del Team Calcagni “Mai arrendersi”, fondato da Carlo, un atleta che incarna il concetto di resilienza. Carlo ha espresso il suo orgoglio per Geremia, il quale ha saputo trasformare le avversità in motivazione. Dopo aver perso l’uso del braccio destro in un incidente, Geremia non ha mai smesso di pedalare, continuando a combattere anche nei momenti più difficili. I suoi successi sono il risultato di un impegno incrollabile e di una dedizione che supera ogni limite.

Ottenere tre maglie tricolori in una sola stagione va oltre un traguardo sportivo; rappresenta un messaggio potente, un richiamo alla vita e alla possibilità di rialzarsi anche nei momenti di crisi. Carlo spera che Geremia continui a perseguire obiettivi sempre più ambiziosi, seguendo i suoi passi nei successi internazionali e mondiali. La sua aspirazione è che Geremia possa provare la stessa gioia e consapevolezza, mostrando che anche quando si pensa che tutto sia finito, è possibile ricominciare.

Il Team Calcagni “Mai arrendersi” rimane un esempio di come affrontare le difficoltà trasformandole in opportunità, con Geremia Parrotto che oggi rappresenta una delle sue figure più significative.