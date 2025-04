Gerardina Trovato: Ritorno in TV tra Ricordi e Riscoperta con Beppe Vessicchio

Gerardina Trovato è tornata in television a “La Volta Buona” il 8 aprile, raccontando la sua rinascita personale e musicale dopo un periodo di crisi. Con il supporto di Beppe Vessicchio, ha trovato la forza per ripresentarsi al pubblico, dopo aver superato difficoltà emotive e professionali. Ripercorrendo la sua carriera, ha parlato del complesso rapporto con la madre e del silenzio che ha caratterizzato parte della sua vita.

Durante l’intervista, Trovato ha svelato di avere 40 brani inediti e il desiderio di pubblicare un album, invece di un singolo. Rivolgendosi a Vessicchio, ha descritto il suo entusiastico incontro e il consiglio ricevuto di esplorare il mercato estero. Nonostante le sue iniziali esitazioni, Vessicchio ha giocato un ruolo chiave nel farle trovare un produttore canadese, che ha tradotto le sue canzoni in inglese. Trovato ha espresso la gioia di aver finalmente trovato una persona che apprezza il suo lavoro dopo tanti anni.

Ora, Trovato è pronta a tornare sulla scena musicale con un nuovo singolo annunciato per aprile, seguito da altri brani. Finalmente sembra aver superato il peggio e si prepara a condividere la sua musica con i fan, che la sostengono da anni. La cantautrice ha confermato che la sua attesa non è stata vana e che sente di aver trovato il produttore ideale per il suo rilancio artistico.