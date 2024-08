Gerardina Trovato, l’ultima ospitata tv da Barbara d’Urso dopo l’esclusione da Sanremo

Gerardina Trovato nel 2020 avrebbe dovuto partecipare al Festival di Sanremo, il primo dell’era Amadeus nonché l’ultimo prima dello scoppio della pandemia. Ma alla fine, nonostante a cercarla fosse stata proprio il conduttore, la sua canzone (anzi, le sue canzoni) non sono rientrate nella rosa delle scelte.

“Ci sono rimasta male, anche perché era stata la Rai a cercarmi. Da lì sarebbe ripartita la mia carriera. Il problema è che sono sola, senza una casa discografica. E non ho soldi nemmeno per registrare le mie canzoni” ha raccontato in un’intervista a Il Messaggero. “Alla commissione di Sanremo ho fatto ascoltare 24 canzoni, tutte quelle che ho scritto in questo periodo difficile”.

In quell’intervista, Gerardina Trovato ha parlato malissimo anche di sua madre accusandola di non averle dato soldi per vivere.

“Non vuole aiutarmi perché dice che ho bruciato tutto con la droga e i vizi, ma non è vero. Ora devo chiedere aiuto agli estranei. Non ho mai avuto un bel rapporto con lei, mi ha creato sempre problemi. Quando è morto mio papà, nel 2006, io già non me la passavo bene. Mi liquidò con 50 mila euro, facendomi credere che l’eredità fosse tutta lì. Quei soldi erano la mia unica fonte di sostentamento e, non guadagnando più, con gli anni sono finiti. Ora che lei non vuole aiutarmi devo chiedere aiuto agli estranei, ma chi presta del denaro poi lo rivuole”.

Gerardina Trovato, l’ultima ospitata flash da Barbara d’Urso dopo l’esclusione da Sanremo

Stesse parole che la cantante ha detto in diretta televisiva a Live Non è la d’Urso in quella che è stata a tutti gli effetti la sua ultima apparizione tv in una rete ammiraglia. Un’ospitata nata proprio dopo l’esclusione al Festival di Sanremo. In quell’occasione Barbara d’Urso ha mandato lei, Lisa e Tony Dallara per le vie di Sanremo in limousine per prendersi la loro rivincita.

“Guardate dove sono per prendermi la mia rivincita! Un brindisi a Sanremo e alla nostra rivincita, ma anche un brindisi a Barbara!”, le parole di Gerardina Trovato nella clip. Poi in studio l’attacco alla madre: “Mi hai regalato una giornata Barbara! Io però volevo dire mamma tu sei nata odiando, io sono nata amando. Tu potevi aiutarmi a essere all’Ariston di Sanremo quest’anno. Barbara mi ha aiutato e mi ha portato lì, anche se non ce l’ha fatta [a farmi entrare nel cast, ndr], lei è nata come me, amando!”

Barbara d’Urso l’ha poi salutata: “Questo è l’inizio di tante cose che succederanno. Sono felice di averti regalato una giornata lì“, ma ovviamente le “tante cose” non sono successe, dato che nessuna casa discografica l’ha contattata.