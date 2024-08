Gerardina Trovato in difficoltà: chi è la prima cantante che le ha teso una mano

Era il 1993 quando Gerardina Trovato ha debuttato al Festival di Sanremo conquistando fama nazionale col brano Ma Non Ho Più La Mia Città; esperienza che ha ripetuto poi anche nel 1994 e infine nel 2000 col brano Gechi e Vampiri. Fra i suoi successi anche Vivere con Andrea Bocelli e il singolo Non è Un Film.

L’arrivo del nuovo millennio, però, ha portato a Gerardina Trovato i primi guai. Nel 2005 partecipa a Music Farm durando solo due settimane, poi sparisce, poi torna nel 2009 con un singolo che non ottiene successo e poi sparisce di nuovo fino al 2016 quando parla per la prima volta della sua malattia. La cantante soffre di una nevrosi ossessivo depressiva che la costringe spesso a restare inchiodata a letto. Nel 2020, con la morte di sua madre, la Trovato ha confessato di vivere con il contributo della Caritas e con l’aiuto di Caterina Caselli che l’avrebbe aiutata attivamente a pagare l’affitto. Poi è di nuovo sparita, fino a questi giorni.

“Ho avuto una nevrosi ossessiva depressiva, ho perso chili e capelli e ho riportato danni fisici, compresa una cirrosi epatica. Sono stata per diverso tempo paralizzata nel mio letto. Anche dal punto di vista economico me la passo malissimo. Ho finito tutti i soldi che avevo. Sono intervenuti gli assistenti sociali. Insomma vedere me alla Caritas è una notizia. Non so come, ma a un certo punto pareva che la situazione si fosse risolta, con la promessa di mia madre di chiudermi il debito in banca e pagarmi alcuni debiti, prima di sbloccarmi 50 mila euro e intestarmi anche le case. Il giorno in cui dovevo andare in banca, convinta di trovare i suoi soldi, mi hanno detto che era povera, non aveva niente in banca e aveva solo la pensione. E in più ha detto ad altri assistenti sociali che avevo speso tutto in droga, vestiti d’alta moda e ricevimenti. Era chiaramente un tentativo per farmi interdire. Ho avuto veramente paura, ho rischiato di essere sedata e ricoverata in quelle che chiamano strutture protette”.