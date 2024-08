Gerardina Trovato fa i nomi: il cantante che le è vicino e quello sparito

Grazie ad un live e al suo approdo su TikTok, il pubblico è tornato ad interessarsi a Gerardina Trovato e alla sua complicata situazione. La cantante famosa per Gechi e Vampiri e Non Ho Più La Mia Città ha spiegato di aver sofferto di una nevrosi ossessiva depressiva, di aver perso chili e capelli e di essere rimasta paralizzata per molto tempo a letto. La Trovato (che vive anche con l’aiuto della Caritas) a anche raccontato di come Caterina Caselli l’abbia aiutata in questi anni, pagandole anche l’affitto e adesso anche altri artisti si sono resi disponibili a supportare la collega, una tra tutti, Alessandra Amoroso.

Ora in una nuova intervista rilasciata ad Antonino Muscaglione, la Trovato ha rivelato che Renato Zero le è sempre stato accanto e che la ospita ogni volta che lei va a Roma. I rapporti invece si sono persi con Andrea Bocelli, che nel 1994 ha aperto i concerti della Trovato.

“Bocelli era il mio supporter ai miei concerti. Me lo sono portata per tutta Europa per la manina, lui mi portava anche i bagagli. La canzone ‘E Già’? L’abbiamo scritta io e Renato Zero insieme. Eravamo a casa sua, c’era anche Loredana Bertè, scese in babydoll trasparente, tutti i presenti scossi, a uno è cascato il basso dalle mani, un altero è rimasto a bocca aperta. Nessuno suonava più! Lei poi è tornata in camera da letto e noi abbiamo continuato a incidere. Renato? Splendida persona, mi è sempre rimasto accanto, siamo sempre rimasti uniti. Ogni volta che sono a Roma mi ospita, vado a casa sua.

La canzone Vivere con Bocelli? Non era nato come un duetto. L’arrangiatore ha pensato che poteva starci bene un’altra voce e io ho pensato ad Andrea. Dopo aver venduto 55 milioni di dischi lui ad Hollywood ha cantato Vivere, portandosi dietro la Pausini, che dopo aver cantato se n’è tornata in albergo, mentre lui ha messo le mani nel cemento dei divi. Ultimamente ho sentito Veronica, la sua donna. Le ho detto quello che volevo dirle, appena sgarrato, mi hanno detto ‘io non ho tempo’ e da lì nulla, mi ha scritto poi ‘sono stanca, se vuoi scrivimi’”.