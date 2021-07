Bravissimo calciatore, ma molti di noi hanno conosciuto meglio Gerard Piqué per il matrimonio con Shakira e il Piqueton e chi dice di no sta mentendo palesemente (ma potete rivederlo qui se vi foste scordati le iconiche immagini). Il difensore del Barcellona però ha indispettito molti italiani quando dopo la semifinale Italia vs Spagna ha scritto che la nostra squadra sarebbe stata avvantaggiata.

“Non è un caso che nelle quattro volte che si è andati ai rigori tra Europeo e Copa America abbia vinto la squadra che ha tirato per prima. Le statistiche dicono che il primo ha più opzioni e non trovo giusto che in una competizione del genere un pareggio ti faccia partire svantaggiato. Penso che il format migliore sia ABBAABBAAB – sottolinea – in questo modo le squadre, se non sbagliano rigori, si alternano andando avanti. Dal punto di vista emotivo, calciare per primi incide molto”.

No es casualidad que las cuatro tandas que ha habido tanto en la @EURO2020 como en la @CopaAmerica haya ganado el equipo que primero tira. Las estadísticas dicen que el primero tiene más opciones y en un torneo así no me parece justo que un sorteo haga que empieces con desventaja — Gerard Piqué (@3gerardpique) July 6, 2021

La nuova frecciatina di Gerard Piqué.

Il proprietario del Piqueton c’è ricascato. Ieri il marito di Shakira si è congratulato con l’Italia e subito dopo ha lanciato un’altra shade.

“Congratulazioni all’Italia che ha vinto con pieno merito gli Europei. È sicuramente la miglior Nazionale di tutta la competizione – si legge nel messaggio pubblicato da Gerard Piqué su Twitter -. Ovviamente, il fatto di aver calciato di nuovo per prima i rigori l’ha avvantaggiata ancora una volta. Ha potuto commettere un errore e, come successo contro la Spagna, è rimasta ancora in corsa”.

Ti perdoniamo soltanto perché…