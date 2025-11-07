Gerard Piqué e Clara Chía: l’amore vince le polemiche in Spagna

Gerard Piqué e Clara Chía Martí sono tra le coppie più discusse nel gossip internazionale. Dopo mesi di voci su una possibile rottura, sono finalmente emerse notizie sicure: la coppia è ancora insieme.

I rumor su una crisi erano diventati insistenti, alimentati da speculazioni su un presunto tradimento di Piqué. Tanti si erano chiesti se la nuova relazione avrebbe subito lo stesso destino della sua precedente storia con Shakira. Tuttavia, la recente apparizione pubblica ha messo a tacere ogni dubbio.

Gerard e Clara sono stati fotografati insieme sugli spalti dello stadio di Encamp, in Andorra, durante una partita dell’FC Andorra, squadra di cui Piqué è il maggior azionista. Sebbene l’evento sportivo fosse importante, l’attenzione era tutta per loro. Le immagini li mostrano seduti vicini, con gesti affettuosi che rivelano una forte complicità. Una foto in particolare, che immortalava Clara mentre abbracciava Piqué, ha fatto calare il sipario sulle speculazioni riguardo alla loro relazione.

Dopo il ritiro dal calcio, Piqué si dedica a nuovi progetti imprenditoriali. Durante la partita, appariva rilassato e concentrato, mentre Clara non si è sottratta ai flash dei fotografi, segno di un legame solido tra di loro. Tuttavia, nonostante le critiche ricevute sin dall’inizio della loro storia, la coppia continua a navigare tra le polemiche legate alla differenza d’età e ai racconti di tradimento.

I sostenitori di Shakira rimangono attivi nel difendere la cantante, alimentando così l’attenzione mediatica sul legame tra Piqué e Clara, che sembra resistere a qualsiasi ostacolo.