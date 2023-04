Gerard Piqué contro Shakira e i suoi fan: lei risponde con una frecciatina

A distanza di tre mesi dal rilascio del singolo sui Casio e i Rolex, continua a distanza la faida tra Gerard Piqué e Shakira.

L’ex calciatore del Barcellona in una recente intervista ha bacchettato la sua ex compagna e si è scagliato contro i suoi fan.

“Anche per quella canzone non ho affrontato momenti facili nell’ultimo periodo. L’anno passato è stato duro, la mia ex è latinoamericana … tu non sai quello che ho subito sui social network. Di gente che è fan della mia ex compagna, a loro non importa nulla. Quelli non hanno una vita, stanno lì con il telefono in mano. E che importanza posso dar loro? Zero. Non conoscono nulla della vita, sono come dei robot. Li tratto come se fossero degli automi”.

Gerard Piqué slams Shakira and her fans in a new interview:

“I am very disappointed with what society is. So my ex is Latin American… you don’t know what I’ve gotten on social media from her fans. These people have no lives.” pic.twitter.com/MN3zbd9Civ

— Pop Crave (@PopCrave) April 3, 2023