Gerard Depardieu in Tribunale: Accuse di Lesioni da Rino Barillari

Gerard Depardieu è stato citato in giudizio per lesioni nei confronti di Rino Barillari, un fotografo che lo accusa di averlo aggredito il 21 maggio 2024 all’Harry’s Bar di via Veneto a Roma. Barillari sostiene di aver ricevuto “tre cazzotti in faccia” da Depardieu dopo un alterco, innescato da presunti gesti bruschi rivolti alla compagna dell’attore, Magda Vavrusova. Quest’ultima ha riferito che il fotografo l’avrebbe spinta col braccio per scattare foto, causandole dolore.

La versione di Barillari, fornita al Corriere della Sera, presenta la scena in modo differente, affermando che Vavrusova lo aveva insultato prima di colpirlo con del ghiaccio. Secondo il pubblico ministero, Barillari avrebbe scattato foto all’interno del locale senza autorizzazione, a sua difesa affermando di farlo per lavoro.

Il fotografo è stato trasportato al Policlinico Umberto I, riportando una ferita seria al viso, con una prognosi di dieci giorni. Dopo l’incidente, Depardieu ha lasciato il bar e il giorno successivo è partito per Parigi, mentre non sono seguite azioni legali ufficiali da parte sua.

Il processo contro l’attore inizierebbe il 17 giugno a Roma, con l’avvocato Valerio Aulino a difenderlo. Durante il procedimento verranno ascoltate cinque testimonianze, incluso il proprietario dell’Harry’s Bar, Pietro Lepore.

