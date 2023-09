Gequity, ricevuto da Ubilot Piano industriale ramo d’azienda BestBe

– Il CdA di Gequity, a holding di partecipazioni quotata al mercato principale Euronext Milan e specializzata in investimenti in piccole e medie aziende ad alto potenziale, ha ricevuto da Ubilot il piano industriale 2023-2027 relativo al ramo d’azienda “BestBe”, che sarà oggetto di conferimento nell’ambito dell’aumento di capitale riservato a Ubilot e previsto nell’Accordo di

Investimento tra Believe, Ubilot e Gequity del 31 marzo 2023.

Il piano industriale evidenzia l’impulso all’avviamento e all’ampliamento delle attività sviluppate da “Bestbe” legate ai prodotti proposti con intelligenza artificiale. Tale piattaforma multipla, che si basa sull’e-commerce, è composta da una piattaforma B2B

per i propri clienti, ovvero le aziende con cui saranno stretti accordi finalizzati all’inserimento dei prodotti nel marketplace vendor, e da una piattaforma B2C rivolta agli utenti.

Le proiezioni del Piano industriale di “BestBe” per il periodo 2023-2027 prevedono: ricavi attesi fino a 23,9 milioni euro nel 2027 >90% CAGR; EBITDA atteso fino a 3 milioni nel 2027 da EBITDA negativo nel 2023 e EBITDA Margin di fine piano del 12.5%; utile netto atteso a 2,1 milioni nel 2027; Free cash flow atteso fino a Euro 2.1 milioni nel 2027.

Considerano non più strategico il ramo “Education, gli amministratori hanno considerato le società controllate che operano in tale settore come attività destinate alla vendita. Di conseguenza le assunzioni e le proiezioni del business plan aggiornato da ultimo il 9 giugno 2023 non sono da ritenersi più valide.

Il CdA, preso atto delle assunzioni e proiezioni del Piano industriale, si riserva di valutarne l’esecuzione nei prossimi mesi. In particolare, il valore del ramo di azienda “BestBe” è stato determinato da Business Value con l’esperto Bruno Piperno, la cui relazione attesta che il valore attribuito complessivamente al ramo di azienda, alla data di riferimento del 30 giugno 2023, è stimato in 15,7 milioni. L’esperto ha quindi determinato in 15,7 milioni il valore della costituenda Newco cui sarà conferito, come unico asset, il ramo d’azienda.

Tenuto conto del fatto che l’attività conferita si può ancora qualificare come “start-up”, considerato il carattere predominante della

componente immateriale sulla conformazione del valore, il CdA ha ritenuto prudenziale non considerare la valutazione massima attribuita in perizia, ma di tenere conto dei risultati emergenti dalle “sensitivity analysis”, che esprimono scenari economico-finanziari più prudenti ed indicano un valore del ramo di azienda e della Newco pari a 11,5 milioni, con uno sconto sul valore di circa il 27% rispetto a quello della perizia.

Conseguentemente il Consiglio di Amministrazione di Gequity ha approvato l’aumento di capitale per l’importo di 11,5 milioni di euro, da eseguirsi in forma inscindibile mediante emissione di nuove azioni ordinarie ad un prezzo unitario da individuarsi in base al criterio definito dall’assemblea riservato in sottoscrizione a Ubilot ed anche un aumento di capitale a pagamento per 1.350.000 euro, da eseguirsi in forma inscindibile mediante emissione di nuove azioni ordinarie ad un prezzo unitario da individuarsi in base al criterio definito dall’assemblea, aventi godimento regolare, riservato in sottoscrizione a Believe. Approvato infine un aumento di capitale a pagamento di 313.185 euro riservato ai precedenti amministratori Luigi Stefano Cuttica, Irene

Cioni e Lorenzo Marconi che vantano un credito nei confronti della Società di complessivi 1.111.535 euro di cui 536.590 euro verranno loro liquidati per cassa ed il residuo 574.946 euro compensato tramite l’aumento di capitale di 313.185 euro.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato la proposta di conferimento all’organo amministrativo stesso di una delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di 35 milioni di euro, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranche, entro cinque anni dalla data della deliberazione, finalizzato al reperimento di nuove risorse finanziarie, nel momento in cui il Consiglio di Amministrazione dovesse ravvisarne la necessità, a supporto del capitale circolante netto e degli eventuali investimenti che potrebbero doversi manifestare nello sviluppo dell’attività del ramo di azienda “BestBe”.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre, sulla base delle disponibilità indicate dallo studio notarile interpellato per seguire l’operazione ha deciso di convocare in data 12 ottobre 2023 l’Assemblea Straordinaria.