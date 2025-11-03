18.9 C
Geppy Gleijeses presenta Wilde al Teatro Gentile di Fabriano

Da stranotizie
Geppy Gleijeses presenta Wilde al Teatro Gentile di Fabriano

Il 14 novembre, al Teatro Gentile di Fabriano, Geppy Gleijeses presenterà “L’importanza di chiamarsi Ernesto”, un capolavoro di Oscar Wilde. Questo spettacolo, che fa parte della Stagione 2025/26, promette di mescolare leggerezza e profondità, cogliendo con sensibilità l’ironia sottile e il meccanismo della “commedia perfetta”.

Il testo offre un ritratto vivace e irriverente di una società che spesso si riflette nelle proprie ipocrisie. Nonostante siano passati più di cento anni dal debutto, il testo mantiene intatta la sua freschezza e la sua carica corrosiva.

Lucia Poli interpreterà una Lady Bracknell imponente e irresistibile, capace di restituire con affilata ironia le contraddizioni di un mondo ossessionato dalle apparenze. Lo spettacolo mette in scena un universo raffinato di identità fasulle e battute fulminanti, continuando a coinvolgere il pubblico con sorprendente vitalità.

Nel cast figurano anche Giorgio Lupano, Maria Alberta Navello e Luigi Tabita, insieme ad altri attori come Giulia Paoletti e Bruno Crucitti.

“L’importanza di chiamarsi Ernesto”, con regia di Geppy Gleijeses e traduzione di Masolino D’Amico, sarà in scena venerdì 14 novembre alle 21. I biglietti variano da 8 a 25 euro e la biglietteria del Teatro Gentile sarà aperta due giorni prima dello spettacolo, dalle 16 alle 19, e il giorno stesso dalle 19. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Assessorato alla Cultura della Città di Fabriano.

