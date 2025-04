Geppi Cucciari asfalta chi la definisce comunista spocchiosa

Negli ultimi anni, Geppi Cucciari si è distinta per le sue risposte argute e le sue frecciatine, come nel caso della conferenza stampa del Festival di Sanremo, dove ha risposto a una giornalista con un commento ironico su Giorgia Meloni legato a una dichiarazione di Elodie. Recentemente, Cucciari ha risposto a un hater su Twitter, dove un utente l’ha criticata per aver lasciato la comicità, e lei ha risposto che coloro che la definiscono “comunista spocchiosa” sono spesso “fascisti umili”. Questa affermazione riassume il suo approccio diretto e senza filtri.

Nel corso di una sua intervista con il deputato Flavio Tosi, il quale si è definito “un pochino fascista”, Cucciari ha affrontato temi di rilevanza politica e sociale, mettendo in discussione il suo punto di vista. Tosi ha parlato diversamente della sua posizione politica e del possesso di armi, rivelando dettagli sulla sua vita quotidiana, mentre Geppi ha mantenuto la sua lucidità e critica.

Inoltre, Cucciari ha creato un tavolo di sole donne per discutere di temi legati alla società, come l’impotenza maschile, in risposta a un incontro tutto al maschile sull’aborto, dimostrando il suo impegno per le problematiche femminili. La sua essenza provocatoria continua a farsi sentire nei dibattiti pubblici, confermando il suo ruolo come figura di spicco nella cultura e nella politica italiana.