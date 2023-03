Georgina Rodriguez, quanto costano le sue pantofole di cristalli

La moglie di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez è certamente una grande appassionata di moda con il possesso di un guardaroba di accessori e vestiti griffati davvero enorme.

Tra i must dei suoi look menzione particolare ce l’hanno le borse e le scarpe di lusso. Questi non possono certamente mai mancare. Sulle scarpe in particolare Georgina non rinuncia mai a sandali e décolleté dal tacco vertiginoso nelle occasioni importanti, che si tratti di eventi di gala o red carpet.

Fonte: web

Al tempo stesso non rinuncia al lusso nemmeno quando deve indossare un paio di pantofole. Si tratta di una moda adottata anche da altre appassionate di scarpe e accessori come ad esempio Belén Rodriguez, Kylie Jenner, Zendaya, Ilary Blasi, Giulia Salemi, Michelle Hunziker. Tutte sono apparse con delle pantofole dello stesso brand che ha le ha fatte innamorare.

Stiamo parlando delle Silla, marchio amatissimo che produce dei sandali di lusso molto apprezzati. La stessa Georgina ne possiede tantissime e di diversi colori. Le ha indossate bianche per festeggiare il suo 29esimo compleanno, arancioni per completare il look di Halloween, nere al Festival di Venezia per completare il look total black e argento a Cannes.

Quanto costa il suo ultimo acquisto

Di recente ha pubblicato anche il suo nuovo acquisto sempre firmato Silla. Si tratta di un sandalo modello Capsule Collection per la Ramadan Campaign di Farfetch.

La particolarità di questo modello è l’effetto iridescente color lavanda della suola, con tomaia in plexy trasparente impreziosita da cristalli e tacco basso.

Il prezzo? 676 euro. Quando basta per chi vuole completare il look con delle pantofole senza rinunciare al lusso. Accessorio davvero poco accessibile a tutti ma che ha fatto la fortuna del brand dando l’esempio che anche una semplice pantofola può diventare di lusso con la giusta fantasia.