Georgia: tensione dopo le elezioni e convocazione degli ambasciatori

Il Ministero degli Affari Esteri georgiano ha convocato gli ambasciatori accreditati per discutere degli eventi legati alle elezioni municipali e della protesta del 4 ottobre. Durante l’incontro, il Vice Ministro Giorgi Zurabashvili ha messo in evidenza la necessità di una corretta valutazione degli eventi, chiedendo ai partner internazionali di condannare le azioni violente dei manifestanti.

Zurabashvili ha informato i diplomatici riguardo l’andamento delle elezioni locali, osservate da 28 organizzazioni internazionali e 27 locali, oltre a circa 1.000 rappresentanti di 73 media. Le valutazioni generali hanno confermato che le elezioni si sono svolte in modo pacifico e trasparente, permettendo ai cittadini georgiani di esercitare liberamente i propri diritti democratici.

Riguardo ai fatti del 4 ottobre, il Vice Ministro ha spiegato che la manifestazione ha superato i limiti stabiliti dalla legge, portando gli organizzatori a incitare alla violenza. Le forze dell’ordine hanno quindi preso misure necessarie per ripristinare l’ordine pubblico. Zurabashvili ha insistito sull’importanza di distanziarsi dalle azioni violente dei manifestanti, che hanno causato feriti tra agenti di polizia e giornalisti e danni alle infrastrutture municipali.

La ministra degli Affari Esteri, Maka Bochorishvili, ha dichiarato che la convocazione degli ambasciatori era mirata a informarli sugli eventi e sulle reazioni internazionali, evidenziando che spesso le notizie distorcono la realtà riguardo alla Georgia. Ha sostenuto l’importanza del rispetto della Convenzione di Vienna e del comportamento appropriato dei diplomatici, esprimendo fiducia che le nazioni risponderanno adeguatamente se vi saranno interferenze nei loro affari interni.