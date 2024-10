George Zhao presenta il nuovo flagship

Il CEO di Honor, George Zhao, ha recentemente fornito un’anteprima del prossimo Honor Magic7 Pro durante una dimostrazione. Il dispositivo era riadattato con una delle tipiche cover mimetiche che vengono utilizzate per nascondere i dettagli del design dei prototipi. Dalle immagini disponibili si possono notare alcuni elementi distintivi del dispositivo. In particolare, lo schermo presenta un foro a forma di pillola nella parte superiore, dove sono collocate la fotocamera frontale e la tecnologia di riconoscimento facciale 3D. Inoltre, lo schermo appare curvo, seguendo il design del suo predecessore. Le cornici del telefono sono estremamente sottili, in linea con gli standard dei flagship cinesi di fascia alta per il 2024.

Per quanto riguarda il retro del dispositivo, ci sono meno informazioni disponibili, poiché la cover maschera in gran parte il design del modulo fotocamera. Si possono notare solo il flash LED e due fotocamere, mentre anche altri dettagli rimangono sconosciuti. Basandosi però su diversi leak emersi nelle settimane precedenti, si ipotizza che lo smartphone sarà alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 4. Inoltre, dovrebbe utilizzare un sensore OV50K, un altro sensore Sony Lytia 818 IMX890 e un sistema Dual Lidar.

L’interfaccia nativa del Magic7 Pro sarà Magic OS 9, basata su Android 15. La serie Honor Magic7 è prevista per una presentazione ufficiale il 30 ottobre, che dovrebbe svelare ulteriori dettagli sulle specifiche e sul design del dispositivo. Questa presentazione sarà un momento importante per Honor, dato il crescente interesse verso i nuovi smartphone di fascia alta.

In sintesi, l’Honor Magic7 Pro si preannuncia come un dispositivo avanzato, sia nel design che nelle specifiche tecniche, in grado di competere con altri flagship sul mercato. La combinazione di un processore di ultima generazione e un’interfaccia aggiornata indicano che Honor punta a consolidare la sua posizione nel settore degli smartphone. La rivelazione ufficiale del dispositivo il 30 ottobre fornirà ulteriori chiarimenti sull’innovatività e le capacità di questo nuovo flagship.