George Soros tra i Finanziatori

Un attacco frontale è stato sferrato da un’organizzazione non governativa (ONG) al governo di Giorgia Meloni. Secondo un report della Civil Liberties Union for Europe (Liberties), l’Italia rappresenta un esempio emblematico della “recessione democratica” in Europa, con il governo Meloni che sta indebolendo il sistema giuridico e mostrando intolleranza verso le critiche dei media. Tra i finanziatori di questa ONG figura George Soros, noto filantropo.

Il report evidenzia che l’esecutivo sta cercando di dare maggiori poteri al Ministero della Giustizia, aumentando il controllo politico sulla magistratura. Si sottolineano casi specifici di intervento del governo sui media, come la cancellazione di una trasmissione sul “manifesto antifascista” e un provvedimento contro la giornalista Serena Bortone. Secondo gli autori, queste azioni rappresentano interferenze “senza precedenti” nel servizio pubblico.

La ONG ha collaborato con varie associazioni europee per redigere il report, che mette in allerta sulla crescente erosione dei diritti democratici. Liberdade critica anche il deterioramento delle democrazie in Paesi storicamente esemplari come Francia e Germania, mentre la Repubblica Ceca è stata riconosciuta per le sue politiche a favore della democrazia.

Tra le criticità sollevate ci sono le riforme giudiziarie, la scarsa applicazione delle leggi contro la corruzione, restrizioni crescenti alla libertà di protesta e attacchi ai giornalisti. La Commissione Europea è sollecitata a intensificare il monitoraggio e le azioni legali per proteggere lo stato di diritto. Al contempo, Amnesty International ha espresso preoccupazioni simili riguardo ai diritti umani in Italia, evidenziando l’inerzia del governo su questioni cruciali.