George Michael: vita, amori e il suo lascito musicale

George Michael, icona della musica pop mondiale, ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama musicale. Nato Georgios Kyriacos Panayiotou il 25 giugno 1963 a Londra, ha raggiunto la celebrità grazie al suo talento come cantante, compositore e produttore.

Cresciuto in una famiglia di origini cipriote, il suo amore per la musica si è manifestato fin da giovane, quando ha formattato un gruppo chiamato “The Executive” con amici di scuola. Dopo diversi tentativi e l’inevitabile dissolvimento della band, Michael e il compagno Andrew Ridgeley hanno fondato gli Wham!, che hanno riscosso un enorme successo negli anni ’80.

La carriera solista di Michael è decollata con brani iconici, tra cui “Careless Whisper” e “Faith”. La sua vita personale, segnata da sfide e tragedie, si è intensificata nel 1998, quando ha fatto coming out dopo essere stato arrestato a Beverly Hills. La sua relazione con il compagno Anselmo Feleppa, tragicamente scomparso per complicazioni legate all’HIV, ha influenzato profondamente il suo lavoro, ispirando canzoni come “Jesus to a Child”.

Michael è morto il 25 dicembre 2016, a causa di un attacco cardiaco nella sua casa a Goring-on-Thames. Il suo compagno Fadi Fawaz ha trovato il corpo, e la sua morte ha generato un profondo cordoglio tra i fan e i suoi cari. La sua eredità musicale e il patrimonio stimato in 97 milioni di sterline sono stati suddivisi tra i familiari, escludendo il compagno Fawaz e l’ex Kenny Goss, con cui George aveva avuto una relazione di lungo termine.

Michael riposa nel celebre Highgate Cemetery, a Londra, dove è sepolto vicino alla madre.