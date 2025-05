George Jacob Koovakad e l’Extra Omnes al Conclave: Chi è il Cardinale che Chiuderà le Porte e Avvierà il Voto?

L’indiano George Jacob Koovakad sarà il primo cardinale a entrare nella Cappella Sistina il 7 maggio, dove avrà il compito di chiudere le porte dopo l’extra omnes, inaugurando così il Conclave. Solo i 133 cardinali elettori, il maestro delle celebrazioni liturgiche e l’incaricato dell’ultima meditazione potranno rimanere all’interno. Koovakad, ultimo cardinale dell’ordine dei diaconi, chiuderà la porta a doppia mandata dopo l’ingresso degli altri elettori.

Nato a Chethipuzha, in India, l’11 agosto 1973, Koovakad è stato ordinato presbitero nel 2004 e nel 2006 ha intrapreso il servizio diplomatico della Santa Sede dopo aver conseguito un dottorato in Diritto canonico a Roma. Nel dicembre 2024 è stato creato cardinale e nominato prefetto del Dicastero per il Dialogo interreligioso da Papa Francesco, succedendo al cardinale Miguel Ángel Ayuso Guixot.

Dopo l’extra omnes, monsignor Diego Ravelli chiuderà la porta centrale della Cappella Sistina e il cardinale Raniero Cantalamessa terrà l’ultima meditazione. Dopo la meditazione, Ravelli e Cantalamessa usciranno e il cardinale Pietro Parolin chiederà ai 132 confratelli se tutto è chiaro riguardo le procedure elettorali. Se non ci sono dubbi, si procederà alla prima votazione.

Koovakad riaprirà la Cappella Sistina per far entrare Ravelli e i cerimonieri per la distribuzione delle schede. Una volta soli, Koovakad chiuderà di nuovo le porte e i cardinali elettori inizieranno la loro prima votazione dopo una preghiera iniziale.