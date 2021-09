In questi giorni i quotidiani italiani hanno rispolverato delle dichiarazioni di George Clooney su Elisabetta Canalis. Il divo di Hollywood ha dichiarato che la sua ex è stata la donna che l’ha fatto ridere di più.

“Elisabetta Canalis non la conoscete nel privato, io l’ho conosciuta davvero. Voi non sapete cosa mi faceva. Lei è stata in assoluto la donna che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita”

Nella prima puntata di Vite da Copertina (condotto proprio da Elisabetta Canalis) si è parlato di queste dichiarazioni dell’attore e la presentatrice ha replicato con altri complimenti: “George è una persona molto divertente, adora fare gli scherzi. Faceva tanti gavettoni ai paparazzi. Di quel periodo ho un ricordo bello ma è stato stressante. Per me non è stato facile gestire la stampa internazionale e quella storia mi ha insegnato ad essere più paziente“.

Risate, simpatia e gavettoni? Se vuole tenerci incollati allo schermo Eli deve raccontarci di più…



#vitedacopertina #elisabettacanalis torna su @TV8it con programma tutto suo. @JustElisabetta è cresciuta ed è pronta a spiccare il volo. La mia intervista oggi su @leggoit , la versione integrale la trovate online-. Buon #1settembre pic.twitter.com/MoCb9T5Ah4 — Ida Di Grazia (@IdaDiGrazia) September 1, 2021

La conduzione di Elisabetta Canalis prende vita soltanto quando deve parlare dei trascorsi gossipari con George Clooney sul #lagodicomo.#VitedaCopertina #elisabettacanalis #comolake #tv8 — Franco Bagnasco (@franco_bagnasco) September 1, 2021

Elisabetta Canalis, le parole su George Clooney a Verissimo.

Anche tre anni fa quando è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo Elisabetta ha parlato bene del suo ex compagno: “Posso soltanto parlare bene di lui. Potrei dire tante cose belle della nostra storia. Con George Clooney ho bei ricordi, ma è mio marito l’uomo della mia vita. Con Brian ho vissuto e vivo anni di gioia, coronati dall’arrivo di mia figlia. Vivo negli Stati Uniti per seguire la crescita di mia figlia in maniera costante. Sono divisa, perché l’Italia mi manca e non mi vedo invecchiare a Los Angeles perché è una città un po’ senz’anima”.