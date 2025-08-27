George Clooney e Amal a Venezia, ecco il loro arrivo!

George Clooney è stato avvistato al ristorante Da Ivo, dove ha attirato l’attenzione con il suo sorriso inconfondibile e uno sguardo complice. In città con la moglie Amal, il famoso attore è arrivato direttamente dal lago di Como. Anche se la sua presenza sul red carpet di “Jay Kelly” di Noah Baumbach è prevista per giovedì, Clooney ha deciso di farsi vedere già da martedì.

Indossava un elegante completo con una camicia bianca e, come consuetudine, non ha perso l’occasione di visitare il ristorante preferito. Con lui c’era anche il cast del film Netflix, tra cui Adam Sandler, il che ha reso la serata ancora più interessante. Le tende rosse del ristorante erano ben tirate, mentre i bodyguard rimanevano alla porta, aggiungendo un tocco di esclusività all’evento.