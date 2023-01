George Ciupilan: il suo staff lancia frecciatine ai vipponi e insinua dubbi

George Ciupilan questa settimana è al televoto contro Nikita Pelizon e Oriana Marzoli e il suo staff sta già capendo che potrebbe avere la peggio. Le due vippone sono fra le favorite dell’edizione e i sondaggi sembrerebbero essere piuttosto chiari su chi sarà il meno votato. Salvo quindi colpi di scena (e bot vari) lui rischierebbe davvero di uscire.

Nella giornata di oggi il Grande Fratello ha condiviso su Instagram un video simpatico che lo riguarda, ironizzando sulla ‘Modalità George’, ovvero mai dire la propria ma sempre in prima fila a gustarsi i drammi degli altri.

Un video simpatico che è stato condiviso anche dallo staff di Ciupilan che ha poi aggiunto:

“Siamo felici e ci siamo fatti anche due risate dinanzi agli sguardi di un ragazzo che ha scelto di giocare al Grande Fratello mettendo al centro la buona educazione, la sua storia personale e una mano sulla spalla sempre pronta per tutti. Mostrandosi a volte anche più maturo di chi maturo si professa ma solo per l’età”.

Lo staff ha poi continuato:

“George, ha scelto di non fare triangolo amoroso, di non lanciare piatti o insultare i suoi compagni di viaggio chiamandoli “cane” o “donna facile” ecc. Il suo percorso è raccontato in un tatuaggio. Questo maledetto lunedì scriverà un anno da quando ha smesso di bere alcolici che hanno causato danni nella sua vita. George, ha usato sincerità, educazione e ha affrontato i suoi demoni (la pace con il papà e la resistenza all’alcol). Non ha fatto mai mancare il suo apporto a Nikita (amicizia vera che continuerà) ed è stato semplicemente se stesso”.