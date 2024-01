George Ciupilan aggredito e picchiato: “Uno scotto della mia popolarità”

George Ciupilan è stato aggredito e picchiato da qualcuno che ha ben pensato di rovinargli la faccia.

A raccontarlo è stato proprio l’ex vippone di Alfonso Signorini su Instagram omettendo però responsabili, dettagli e modalità. Dal video si vede solo un livido sotto l’occhio, uno sullo zigomo, graffi sul collo e un labbro spaccato.

“Ciao, purtroppo queste sono le mie condizioni” – ha esordito George Ciupilan su Instagram – “Devo fare ancora degli accertamenti ortopedici per quanto riguarda la parte alta del tronco, soprattutto la spalla che faccio fatica a muovere. Purtroppo questa aggressione è uno scotto della popolarità. Spero che nessun altro collega che fa il mio stesso lavoro le possa succedere una cosa di questo tipo deve correre rischi per la propria salute, come sta succedendo a me in queste ore”.

Un’aggressione simile, almeno dal racconto, a quella che subì anni fa Denis Dosio colpevole solo di fare video sui social ritenuti demenziali dai suoi aggressori.

Fra i commenti del post spicca quello del suo amico Matteo Diamante (“nel 2024 non capisco perché i ragazzi giovani non abbiano voglia di divertirsi anziché picchiare un ragazzo in cinque, da infami tra l’altro.

Comunque fratellino denunciarli è il minimo così pagheranno per quello che hanno fatto e anche tanto!!!“); e quello di Patrizia Rossetti che da brava boomer ha pure messo delle emoji innamorate totalmente random. (“George tesoro mi spiace tantissimo!! Gli umani stanno diventando davvero ignobili!! Non ho parole per questi schifosi!!!“).