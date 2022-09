George Ciupilan accusato di usare Photoshop per farsi i muscoli su Instagram

George Ciupilan è finito nel mirino delle critiche dopo che si è mostrato senza maglietta al Grande Fratello Vip.

L’ex volto de Il Collegio ha infatti dimostrato di avere un fisico tonico ma asciutto, ben diverso da quello visto su Instagram fatto di addominali scolpiti e pettorali. A due anni dal caso “Andrea Cerioli” è esploso online anche quello su George Ciupilan. A parlarne anche il sito Webboh che ha pubblicato un articolo dal sottotitolo “George Ciupilan modifica le foto per aumentare la massa muscolare? Le immagini non lascerebbero dubbi. Ma è veramente così?“.

Nel dettaglio si legge:

“Per alcuni è talmente evidente la differenza che è palese l’uso di Photoshop per aumentare la sua massa muscolare. Ma è veramente così? Tutto nasce dalla comparazione tra una foto scattata da un fotografo professionista a fine giugno 2020, con alcune immagini di George a petto nudo nella casa. Nel primo caso si vedono gli addominali e i pettorali scolpiti, messi in risalto da un gioco di luci e ombre create dal sole e prontamente utilizzate dal fotografo per mettere in risalto il fisico del ragazzo. Nel secondo caso, ovvero nell’immagine ripresa durante la diretta del programma, si vede un fisico asciutto che, però, ha perso gran parte dei muscoli”.