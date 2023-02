George ammette: “Al GF Vip mi piaceva una ragazza, lei lo scopre ora”

Appena uscito dalla casa del GF Vip oggi George Ciupilan è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Il ragazzo ha parlato della sua vita in Romania, di suo padre, ma anche dell’avventura nella casa di Cinecittà. Tra le tante cose George ha svelato di aver avuto un certo interesse per una delle gieffine (e no, non è la fata). Ciupilan ha confessato che gli piaceva molto Ginevra Lamborghini e in realtà non è una grossa sorpresa, visto che nei primi giorni nella casa il giovane si era avvicinato parecchio alla cantante.

“Mi spostavo sull’alcol, c’era il momento dello sfogo. Non dovevo bere per forza, ma quando lo facevo non avevo il pieno controllo e usciva il lato negativo di me. Dopo una serata mi sono svegliato e le persone che erano con me mi hanno riferito come mi ero comportato poche ore prima: ero stato aggressivo per l’alcool, rispondevo male anche a chi volevo bene. In quel momento lì, con l’aiuto di chi mi amava, dopo essere esploso in lacrime, ho fatto la scelta di non bere più.

Penso che ci siano tante persone che possano continuare il loro percorso senza bere, in quanto in questo non trovo tantissimi lati positivi. Mi sono fatto aiutare e adesso ne vado molto fiero. Non ho mai avuto ricadute verso quel tunnel”.