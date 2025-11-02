Geopolitica e Sport: Il Viaggio di Dario Fabbri a Brescia

Il giornalista Dario Fabbri, specializzato in geopolitica, parteciperà a un evento a Brescia con il titolo “Economia di guerra, economia di pace. L’Europa al tempo dei dazi”, organizzato da Rinascimento Culturale. Negli ultimi anni è diventato noto per i suoi interventi nelle trasmissioni di Enrico Mentana su La7 e ha co-fondato la rivista “Domino”.

Fabbri ha condiviso come la sua passione per la geografia sia iniziata da bambino, quando memorizzava le cartine per non creare danni. Iscritto a Scienze Politiche, ha abbandonato la facoltà e si è trasferito negli Stati Uniti, dove ha approfondito la geopolitica grazie a George Friedman. La sua carriera è decollata con la collaborazione alla rivista Limes.

Ha vissuto una svolta significativa nel 2022, quando, in un periodo di disoccupazione, è stato chiamato da Mentana per commentare la guerra in Ucraina. Questo incontro ha portato alla creazione della rivista “Domino”, di cui è direttore.

Fabbri ha inoltre riflettuto sull’attuale contesto geopolitico, affermando che la geopolitica ora è più rilevante che mai, soprattutto nel dibattito pubblico. Ha parlato dei rischi di conflitto globale e ha analizzato il ruolo degli Stati Uniti, commentando anche sull’amore degli italiani per chi tende a maltrattarli, come Donald Trump.

Ha concluso con una critica alla situazione italiana,ponendo l’accento sulla necessità di riscoprire il potenziale del mare per migliorare la posizione geopolitica dell’Italia.