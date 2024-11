GEOLIER: Un Nuovo Concerto all’Ippodromo di Agnano [Info & Biglietti]

Geolier, il rinomato artista napoletano, sarà il primo a esibirsi due volte quest’estate all’Ippodromo di Agnano, la principale venue per concerti dal vivo a Napoli. Dopo la data annunciata del 25 luglio 2025, è stata aggiunta una nuova performance il 26 luglio 2025, un evento molto atteso dai fan.

Recentemente Geolier ha fatto il suo ritorno sulla scena musicale con il secondo capitolo del suo album intitolato “DIO LO SA – ATTO II”, pubblicato venerdì. Questo progetto segna un’importante evoluzione nella sua carriera, confermando la sua posizione di artista di grande successo.

Per quanto riguarda il tour, il calendario è già ricco di date da segnalare. Si è aperto il 15 marzo 2025 a Jesolo, presso il Palazzo del Turismo, che ha registrato il sold-out. A seguire, Geolier si esibirà il 21 e 22 marzo 2025 a Milano all’Unipol Forum, dove anche la prima data ha visto un rapido esaurimento dei biglietti. Il tour proseguirà con concerti a Torino, Bologna e Roma, confermando la sua popolarità e la richiesta di vedere le sue performance dal vivo.

Nella capitale, il Palazzo dello Sport ospiterà Geolier il 28, 29 e 30 marzo, con le date del 28 e 29 già sold-out. Questa serie di eventi evidenzia la straordinaria fama dell’artista e il forte legame con il suo pubblico.

Il culmine di questo tour sarà rappresentato dai concerti all’Ippodromo di Agnano, una vera celebrazione della musica rap e dell’arte di Geolier nella sua città natale. La combinazione di due date consecutive in un luogo così significativo per la musica dal vivo a Napoli rappresenta un evento imperdibile per i suoi fan e per gli amanti della musica.

Per maggiori informazioni sui biglietti e gli aggiornamenti del tour, i fan possono seguire Geolier sui social media, in particolare su Instagram. Con una scaletta che promette di stupire e l’energia contagiosa dell’artista, l’estate del 2025 si preannuncia memorabile per tutti coloro che parteciperanno a questi concerti.