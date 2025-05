GEOLIER svela tre concerti negli stadi nel 2026 [Info e Biglietti]

Geolier, dopo i tre sold-out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli e un tour nei palazzetti all’inizio del 2025, ha annunciato un nuovo traguardo: il tour “GEOLIER STADI 2026”. Questo tour porterà la sua musica in tutta Italia, segnando un’importante fase della sua carriera nel rap italiano.

Quest’estate, Geolier sarà in tour in vari festival e concerti, con l’inizio il 28 giugno al Trento Live Fest. Il 25 e 26 luglio si esibirà due volte all’Ippodromo di Agnano a Napoli, seguito da altre date come il 31 luglio all’Oversound Music Festival di Lecce e il 2 agosto al Campobasso Summer Festival. Il tour proseguirà il 4 e 5 agosto al Sotto il Vulcano Fest di Catania, il primo dei quali già sold out. Il tour si concluderà il 27 settembre con uno spettacolo sold out all’Arena di Verona.

Le date principali del tour includono:

– 28 giugno | Trento @Trento Live Fest

– 25 luglio | Napoli @Ippodromo di Agnano

– 26 luglio | Napoli @Ippodromo di Agnano

– 31 luglio | Lecce @Oversound Music Festival

– 2 agosto | Campobasso @Campobasso Summer Festival

– 4 agosto | Catania @Sotto il Vulcano Fest (sold out)

– 5 agosto | Catania @Sotto il Vulcano Fest

– 27 settembre | Verona @Arena di Verona (sold out)

Le prevendite inizieranno domani, 12 maggio, su Ticketone.it e presso i punti vendita abituali. Altre date importanti includono il 13 giugno allo Stadio San Siro di Milano, il 19 giugno allo Stadio Olimpico di Roma e il 23 giugno allo Stadio Franco Scoglio di Messina.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.newsic.it