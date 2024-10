GEOLIER: Nuovo Concerto a Milano e Terzo Evento a Roma [Info e Biglietti]

Dopo il successo della prima data di Roma e Milano, il tour “GEOLIER LIVE 2025” si arricchisce di un ulteriore appuntamento. Sarà organizzato un secondo show all’Unipol Forum di Assago (Milano) e, il 30 marzo, il live si svolgerà nuovamente al Palazzo dello Sport di Roma. Questo tour nei palasport rappresenta un’anteprima del primo concerto all’ippodromo, programmato per il 25 luglio 2025 a Napoli.

Il calendario del tour è il seguente:

– 15 marzo 2025: Jesolo (VE) – Palazzo del Turismo – Data Zero

– 21 marzo 2025: Milano – Unipol Forum – Sold Out

– 22 marzo 2025: Milano – Unipol Forum – Nuova data

– 23 marzo 2025: Torino – Inalpi Arena

– 25 marzo 2025: Bologna – Unipol Arena

– 28 marzo 2025: Roma – Palazzo dello Sport – Sold Out

– 29 marzo 2025: Roma – Palazzo dello Sport

– 30 marzo 2025: Roma – Palazzo dello Sport – Nuova data

– 25 luglio 2025: Napoli – Ippodromo di Agnano

Per chi desidera acquistare i biglietti, sono disponibili informazioni sui canali ufficiali, inclusi social media come Instagram.

Il tour promuove non solo il talento di Geolier, ma evidenzia anche la crescente richiesta dei suoi concerti, come dimostrato dal sold out in diverse città. Con l’aggiunta di nuove date, i fan possono prendere parte a questa esperienza unica e per molti tanto attesa.

Il tour rappresenta un’importante tappa nella carriera dell’artista, anticipando un evento-chiave previsto per l’estate 2025 a Napoli, che promette di essere un grande successo. Geolier, conosciuto per la sua musica che mescola rap e melodia, continua a conquistare il pubblico con il suo stile inconfondibile e la sua energia sul palco.

In conclusione, i fan di Geolier possono rallegrarsi per la possibilità di assistere a più concerti lungo il tour e non vedono l’ora di vivere questi momenti indimenticabili. La combinazione di venue prestigiose e le nuove date aggiunte farà senza dubbio del “GEOLIER LIVE 2025” un evento memorabile, portando la musica dell’artista a un pubblico sempre più vasto.