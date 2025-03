GEOLIER: Inizia Questa Sera il Tour nei Palazzetti [Scaletta e Biglietti]

Oggi, sabato 15 marzo 2025, presso il Palazzo del Turismo di Jesolo, inizia il “GEOLIER LIVE 2025”, il nuovo tour del rapper napoletano Geolier, che si esibirà nei principali palasport italiani. Questo tour rappresenta un importante passo nella sua carriera, arricchita da successi discografici e live. Dopo aver conquistato lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli con tre concerti sold out lo scorso giugno, Geolier è pronto per una serie di concerti nei palasport, con tappe già sold out a Milano, Torino, Bologna e Roma.

Durante l’estate, il rapper si esibirà per due sere consecutive all’Ippodromo di Agnano, nella sua città natale, il 25 e 26 luglio, e proseguirà nei festival estivi italiani, concludendo il tour il 27 settembre nell’Arena di Verona. Anche se non è stata divulgata una scaletta definitiva, le canzoni che potrebbero essere eseguite includono titoli come “Narcos”, “Moncler”, “Maradona”, e “Finché non si muore”.

Il tour prevede le seguenti date:

– 15 marzo 2025 – Jesolo (VE) – Palazzo del Turismo – SOLD OUT

– 21 e 22 marzo 2025 – Milano – Unipol Forum – SOLD OUT

– 23 marzo 2025 – Torino – Inalpi Arena

– 25 marzo 2025 – Bologna – Unipol Arena – SOLD OUT

– 28-30 marzo 2025 – Roma – Palazzo dello Sport – SOLD OUT

– 28 giugno 2025 – Trento – Trento Live Fest

– 25-26 luglio 2025 – Napoli – Ippodromo di Agnano

– 31 luglio 2025 – Lecce – Oversound Music Festival

– 2 agosto 2025 – Campobasso – Campobasso Summer Festival

– 4-5 agosto 2025 – Catania – Sotto il Vulcano Fest – SOLD OUT

– 27 settembre 2025 – Arena di Verona.