GEOLIER: Inizia Questa Sera il Tour nei Palazzetti [Scaletta e Biglietti]

Oggi, 15 marzo 2025, dal Palazzo del Turismo di Jesolo inizia il “GEOLIER LIVE 2025”, il nuovo tour del rapper Geolier, che si esibirà nei principali palasport italiani. Questo tour rappresenta un passo importante nella carriera di Geolier, che ha ottenuto numerosi successi discografici e live, compresi tre concerti sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli nel giugno scorso, un traguardo unico per un artista italiano o internazionale. Il tour toccherà città come Milano, Torino, Bologna e Roma, con diverse date già esaurite.

Geolier sarà protagonista di due serate consecutive, il 25 e 26 luglio, all’Ippodromo di Agnano di Napoli e parteciperà ai principali festival estivi italiani, concludendo la tournée il 27 settembre all’Arena di Verona. Anche se la scaletta ufficiale non è ancora stata definita, tra le canzoni che potrebbero essere eseguite ci sono brani come “Narcos,” “Moncler,” “Maradona,” e “Finché non si muore.”

Le date del tour includono: il 15 marzo 2025 a Jesolo (sold out), 21 e 22 marzo 2025 a Milano (entrambi sold out), 23 marzo a Torino, 25 marzo a Bologna (sold out), e tre concerti a Roma tra il 28 e il 30 marzo (tutti sold out). Il tour proseguirà poi con tappe in diverse città italiani e festival di musica, fino a concludersi a Verona a settembre.

Per l’acquisto dei biglietti clicca sotto nel link!