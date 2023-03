Geolier in tour nell’estate del 2023: date e biglietti

Geolier, le date del summer tour del 2023: il calendario completo e le informazioni sui biglietti dei concerti del rapper napoletano.

Il successo di Geolier non si arresta. A pochi mesi dall’uscita del suo nuovo album Il coraggio dei bambini, e dopo il sold out dei suoi concerti indoor, tra l’Alcatraz di Milano e il Palapartenope di Napoli, il rapper partenopeo ha annunciato le nuove date del suo summer tour. Un giro di concerti lungo che lo porterà, da giugno ad agosto, a esibirsi all’interno dei tabelloni dei principali festival italiani. Una serie di live in cui potrà presentare dal vivo non solo le canzoni del suo ultimo album ma anche alcuni dei suoi grandi successi degli scorsi anni.

Geolier in tour nel 2023: le date dei concerti estivi

Protagonista anche di un grandissimo evento, la seconda edizione del Red Bull 64 Bars Live, che si terrà sempre a Scampia, il rapper partenopeo salirà sui palchi dei principali festival italiani nel corso de Il coraggio dei bambini Summer Tour 2023. Dal Rock in Roma al Red Valley di Olbia, l’artista si esibirà in tutta la penisola, comprese le isole.

Geolier

Questo il calendario completo con tutti gli appuntamenti in calendario:

– 3 giugno al Meeting del mare di Marina di Camerota (Salerno)

– 4 giugno al Nameless Festival di Annone di Brianza (Lecco)

– 17 giugno al Mamamia Festival di Senigallia (Ancona)

– 18 giugno al Rock in Roma

– 1° luglio al Monopoli Beach Arena di Monopoli (Bari)

– 7 luglio al Collisioni Festival di Alba (Cuneo)

– 9 luglio al Rugby Sound Festival di Legnano (Milano)

– 15 luglio al Summer Vibez di Ferrara

– 20 luglio al Green Pop Festival di Palermo

– 21 luglio al Villa Bellini di Catania

– 23 luglio allo Shock Wave Festival di Francavilla al mare (Chieti)

– 28 luglio all’Oltremare di Rimini

– 30 luglio al Sottosopra Fest di Gallipoli (Lecce)

– 8 agosto al Teatro dei ruderi di Diamante (Cosenza)

– 12 agosto al Red Valley Festival di Olbia (Sassari)

– 28 agosto al San B. Sound di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)

Di seguito l’annuncio:

I biglietti per i concerti sono disponibili sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Il video di Come vuoi di Geolier

L’annuncio del nuovo tour del rapper partenopeo arriva a pochi giorni dall’uscita del suo nuovo singolo, Come vuoi, accompagnato da un video ufficiale con due ospiti d’eccezione, famosi anche da chi non segue la scena musicale hip hop: Paola Di Benedetto e Giacomo Giorgio, protagonista della serie italiana più apprezzata degli ultimi anni, Mare fuori.

Guardiamolo insieme: