GEOLIER in concerto all’Arena di Verona: 27 settembre – Info e Biglietti

Dopo un 2024 ricco di successi, Geolier è pronto ad inaugurare il 2025 con un annuncio speciale: il 27 settembre si esibirà per la prima volta all’Arena di Verona. Questo evento segna la conclusione di una stagione live straordinaria, che includerà concerti nei palasport in primavera e due grandi show all’Ippodromo di Agnano a Napoli durante l’estate. L’annuncio arriva dopo il trionfo dei concerti sold out dello scorso anno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, un record mai raggiunto prima da alcun artista, nemmeno internazionale. Con il GEOLIER LIVE 2025, l’artista si prepara a superare ulteriormente se stesso, rendendo il tour uno dei più attesi dell’anno.

La risposta del pubblico è entusiastica: i biglietti per gli otto concerti nei palasport di marzo 2025 stanno già esaurendosi, con diversi sold out e chiplette, mentre le date del 25 e 26 luglio all’Ippodromo di Agnano promettono di replicare il successo dell’estate scorsa. Con la performance all’Arena di Verona, Geolier si afferma come una delle figure più importanti della scena urban italiana, in grado di portare la sua musica in spazi storici e iconici, rendendo ogni performance un evento unico.

Inoltre, il rapper è tornato con un nuovo lavoro e ha rilasciato venerdì scorso il secondo capitolo del suo ultimo album intitolato “DIO LO SA – ATTO II”.

Il tour 2025 si articolerà come segue:

– 15 marzo 2025: Jesolo (VE) – Palazzo del Turismo – Data zero (Sold Out)

– 21 marzo 2025: Milano – Unipol Forum (Sold Out)

– 22 marzo 2025: Milano – Unipol Forum (Sold Out)

– 23 marzo 2025: Torino – Inalpi Arena

– 25 marzo 2025: Bologna – Unipol Arena

– 28 marzo 2025: Roma – Palazzo dello Sport (Sold Out)

– 29 marzo 2025: Roma – Palazzo dello Sport (Sold Out)

– 30 marzo 2025: Roma – Palazzo dello Sport (Sold Out)

– 25 luglio 2025: Napoli – Ippodromo di Agnano

– 26 luglio 2025: Napoli – Ippodromo di Agnano

– 27 settembre 2025: Arena di Verona – Nuova data

Per acquistare i biglietti, è possibile visitare i canali social ufficiali di Geolier.