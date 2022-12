Geolier, Il coraggio dei bambini: uscita, tracklist e featuring

Geolier, Il coraggio dei bambini: la tracklist e gli ospiti presenti nei feat del nuovo album del rapper partenopeo.

Fuori i nomi. Geolier ha finalmente svelato chi saranno gli artisti con cui dividerà le proprie canzoni all’interno della tracklist del suo nuovo album, in arrivo nel giorno dell’Epifania del 2023. Il rapper partenopeo, ormai uno dei nomi più apprezzati della scena, ha voluto fare una grande sorpresa ai suoi fan. In attesa dell’uscita de Il coraggio dei bambini, ha infatti rivelato chi saranno i rapper che lo affiancheranno in quest’avventura attraverso uno spettacolare freestyle dai tetti di New York.

Geolier svela i dettagli de Il coraggio dei bambini

Secondo album nella carriera di Emanuele, Il coraggio dei bambini è in arrivo il 6 gennaio 2023 in tutti i negozi di dischi e sulle piattaforme streaming. Si tratta di un nuovo progetto prodotto da Columbia Records/Sony Music Italy, l’ennesima conferma di uno dei rapper di maggior talento venuti fuori dalla scena partenopea degli ultimi anni.

Geolier

A dimostrazione di quanto sia rispettato da tutti i big della musica hip hop italiana arriva proprio in questi giorni di festa la rivelazione dei featuring presenti in questo nuovo album. Una serie di nomi di straordinario valore rivelato da Geolier attraverso un freestyle registrato sui tetti di un palazzo di New York.

Tracklist e feat di Il coraggio dei bambini

Sapevamo già che avrebbero fatto parte di questo lavoro anche il suo grande amico Lazza, pronto al debutto a Sanremo, e il duo di producer Takagi & Ketra. Ma era solo l’inizio. Attraverso il suo mitico freestyle, Emanuele ha infatti svelato anche gli altri nomi presenti nell’album:

Questa la tracklist integrale dell’album:

1 – Ricchezza (prod. Dat Boi Dee)

2 – Poco/Troppo (prod. Dat Boi Dee)

3 – X Caso feat. Sfera Ebbasta (prod. Dat Boi Dee, Daves the Kid)

4 – Me vulev fa ruoss

5 – Lonely (prod. Poison Beatz)

6 – Nun se ver feat. Guè (prod. Dat Boi Dee)

7 – Monday feat. Shiva (prod. Michelangelo)

8 – Money (prod. Dat Boi Dee, Poison Beatz)

9 – Maradona (prod. Dat Boi Dee)

10 – I Am (prod. Dat Boi Dee)

11 – Napo****no (prod. Dat Boi Dee)

12 – Niente di speciale (prod. Dat Boi Dee)

13 – Come vuoi (prod. Dat Boi Dee)

14 – In trappola feat. Lele Blade (prod Dat Boi Dee, Poison Beatz)

15 – Here I Come (prod Poison Beats)

16 – Chiagne feat. Lazza, Takagi & Ketra (prod. Takagi & Ketra)

17 – Non ci torni più feat. Paky (prod. Dat Boi Dee)

18 – Give You My Love (prod. Dat Boi Dee)