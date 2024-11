GEOLIER e AMADEUS: Un Viaggio Musicale tra le Strade di Napoli

Geolier e Amadeus hanno avuto un incontro significativo in diretta Instagram, celebrando il nuovo album del rapper napoletano, previsto in uscita il 22 novembre 2024. Durante la diretta, Geolier ha illustrato la tracklist del suo atteso secondo capitolo dell’album triplo platino “DIO LO SA – ATTO II” e ha condiviso dettagli sul suo nuovo singolo “MAI PER SEMPRE”, in uscita il 20 novembre, prodotto da DRD con Rose Villain e i Co’Sang.

Il brano “MAI PER SEMPRE” è descritto come intenso e personale, trattando le ferite emotive che non si sono mai rimarginate. Con solo 24 anni, Geolier si distingue come l’artista più ascoltato dell’anno, contribuendo a rinnovare le dinamiche del rap italiano e lasciando un segno profondo nella scena musicale.

La tracklist dell’album comprende brani come “REALE”, “500K”, “TU ED IO” con Rose Villain, “CHE SOLE OGGI”, “CCHIU’ FORT” con Co’Sang, e “IO T’O GIUR’” con Sfera Ebbasta, tra gli altri. L’album sarà disponibile in diversi formati, tra cui CD autografato e vinile rosso trasparente, sia normale che autografato.

In aggiunta alla musica, Geolier ha annunciato il suo debutto come scrittore con il libro “PER SEMPRE”, che uscirà il 19 novembre. Questo libro racconta il suo percorso personale e artistico, offrendo ai lettori uno sguardo più profondo sulla sua vita.

Per promuovere il suo album, Geolier incontrerà i fan in due eventi instore: il 22 novembre al Vulcano Buono di Nola e il 23 novembre alla Milan Games Week. Inoltre, ha già programmato un tour che inizierà il 15 marzo 2025 a Jesolo, proseguendo per diverse città italiane tra cui Milano, Torino, Bologna e Roma, con alcune date già sold out.

Il suo percorso e i suoi successi rappresentano una parte cruciale del panorama musicale italiano contemporaneo, facendo di Geolier un artista da seguire attentamente nel 2024 e oltre.