"Geolier davanti a Angelina, uno scandalo": Ariston e social in rivolta

I fischi in teatro e i messaggi su X: la classifica non piace

Geolier primo nella serata delle cover al Festival di Sanremo 2024 e i social esplodono. Ai fischi dell’Ariston per la classifica di serata, che relega Angelina Mango al secondo posto, si accompagnano i ‘buuu’ virtuali che migliaia di post esprimono all’unisono per il primato di giornata del rapper napoletano. Il televoto, è la spiegazione generale, fa la differenza e influenza la classifica che, a leggere i tweet, non rispecchia la qualità offerta sul palco. “Geolier sopra Angelina Mango stasera non ha senso”, è il messaggio ‘standard’ abbinato all’hashtag #Sanremo2024.

“La serata cover piu bella della storia di Sanremo vinta dalla canzone più brutta con annessa esibizione mediocre”, si legge in un altro post. “Fischi meritati come non mai. Qualcosa di scandaloso. Quando si dice che il Festival è lo specchio del Paese, lo è nel bene e nel male. Molto male”, un altro post categorico.