Geolier a Sanremo scappa dopo l’allarme: “Ci sta una bomba!”

Ieri sera a Sanremo c’è stato un allarme bomba ad un evento organizzato dalle Radio del gruppo Mediaset a Villa Nobel. Alla serata erano presenti quasi tutti i big in gara al Festival di Sanremo, da Annalisa ai The Kolors e Geolier. Dal nulla è arrivata la polizia ed ha chiesto ai presenti di evacuare l’edificio il più in fretta possibile.

Una giornalista ai microfoni di Rai News ha rivelato quello che è successo: “Eravamo alla cena organizzata dalle Radio Mediaset e c’erano praticamente tutti i big di Sanremo, 27 su 30, da Annalisa, i The Kolors e Geolier. Poi è accaduta una cosa impensabile. A un certo punto arriva la Polizia. Ci dicono ‘signori senza panico, dovete alzarvi e lasciare subito la sala’. Poi arriva sempre più Polizia. Quindi noi facciamo per andare al guardaroba e ci dicono ‘ No non dovete andare al guardaroba, ma scappare subito. – ha continuato la donna – Noi usciamo e ci fermiamo al cancello. Ma allora gli agenti sono tornati e ci hanno detto che dovevamo allontanarci il più possibile dalla villa. Nessuno ha detto cosa fosse successo. Molti hanno lasciato il cappotto dentro, adesso questo che ho addosso me l’ha prestato un collega“.

Geolier scappa dall’evento: “Ci sta na bomba”.

Tra i tanti video che circolano in rete in queste ore, uno in particolare ha suscitato l’ironia del web. Nella clip in questione si vede il cantante di Come Vuoi che mentre si allontana dalla villa dice ‘Ci sta na bomba!’, dietro Il Tre aggiunge ‘Sì mo stamo bene, semo salvi dai’. I due poi si dirigono verso un van in cui ci sono anche Paola e Chiara.

Questo Festival inizia col botto!

Non questo melting pot linguistico con Geolier che se ne esce con C STA NA BOMBA e Il Tre con SEMO SALVI SEMO SALVI mentre nel van ci sono Paola e Chiara questo è un delirio collettivo #Sanremo2024 pic.twitter.com/YMBOQh54ul — vale (@artwkindness) February 5, 2024