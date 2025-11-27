10 C
Roma
giovedì – 27 Novembre 2025
Animali

Genzano: regolamento per il benessere degli animali

Genzano: regolamento per il benessere degli animali

Il Consiglio Comunale di Genzano ha approvato a maggioranza il regolamento per la tutela e il benessere degli animali, uno strumento fondamentale per la cittadina castellana. L’Amministrazione ha espresso grande soddisfazione per questo importante risultato, raggiunto dopo un lungo percorso di confronto e approfondimento.

Il regolamento, composto da 50 articoli e 2 allegati, riconosce gli animali come esseri sensienti e prevede norme per la tutela degli animali di affezione, la prevenzione del randagismo, la valorizzazione delle colonie feline e la promozione di spazi dedicati. Chiunque abbia un animale di affezione dovrà garantirne salute e benessere, con cure adeguate e sistemazione idonea, rispettando i bisogni fisiologici ed etologici dell’animale.

Gli animali avranno diritto a un riparo adeguato, cibo e acqua sempre disponibili, protezione dalle intemperie e condizioni igieniche ottimali. previsto l’obbligo di iscrizione all’anagrafe regionale, prevenzione e cura sanitaria, controllo della riproduzione. vietato tenere cani e gatti in terrazze o balconi in modo permanente, isolarli in luoghi inadatti, separare i cuccioli dalla madre prima dei 60 giorni, usare collari dolorosi o a scosse elettriche.

Gli animali d’affezione potranno accedere a tutti i luoghi pubblici, esercizi commerciali, uffici e mezzi di trasporto. Il Comune riconosce e sostiene l’attività benemerita dei cittadini che si adoperano per la cura e il sostentamento delle colonie di gatti liberi, garantisce la sterilizzazione gratuita dei gatti liberi e vieta lo spostamento delle colonie feline. Viene promossa la figura del “cane di quartiere”, che sarà vaccinato, sterilizzato, microchippato e registrato all’anagrafe canina a nome del Comune.

