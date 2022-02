MiHoYo, sviluppatore cinese del popolarissimo gioco online Genshin Impact, ha annunciato la creazione di un brand cross-mediale chiamato HoYoverse. Il CEO dello studio, Haoyu Cai, ha definito HoYoverse come “un mondo virtuale che integra giochi, anime, e numerosi altri tipi di contenuti multimediali, che offriranno ai giocatori nuove esperienze con un alto livello di libertà e immersione”. Un vero e proprio metaverso dedicato alle opere dello sviluppatore, con contenuti da Genshin Impact, Honkai Impact 3rd, Tears of Themis, ma anche dallo YouTuber virtuale Lumi e la app Nova Desktop. Su HoYoverse arriveranno anche contenuti originali quali anime, manga, light novel e musica, tutti usufruibili online.

“Continueremo a concentrarci su strategie di mercato a lungo termine, una continua ricerca tecnica e innovazione in vari campi, inclusa l’intelligenza artificiale e il cloud, in modo da assicurarci che i contenuti siano all’altezza delle aspettative dei giocatori in un ambiente virtuale”, ha spiegato Cai. Non ci sono ulteriori informazioni per il debutto di HoYoverse, ma al momento MiHoYo è concentrata sulle novità da introdurre in



Genshin Impact

, gioco uscito nel 2020 che ha raggiunto tre milioni di giocatori attivi solo su mobile.