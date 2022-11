Genshin Impact in italiano, tutte le novità della versione 3.3

HoYoverse ha annunciato che l’RPG open world Genshin Impact sarà disponibile in italiano a partire dalla versione 3.3, in arrivo il 7 dicembre. I giocatori potranno presto esplorare il mondo di Teyvat con testi e UI del gioco interamente tradotti. Questa versione introdurrà inoltre diversi contenuti del tutto nuovi: il nuovo gioco di carte collezionabili, Invokazione del genio, una combinazione di combattimento con elementi e strategie, e un nuovo Interludio della missione dell’Atchon nel quale Scaramouche, ora noto col nome di “Vagabondo”, passerà da nemico ad alleato. Debutteranno anche due nuovi personaggi giocabili: il Vagabondo, appunto, e Faruzan. Il primo è un personaggio di Anemo da 5 stelle e utilizza un Catalizzatore in combattimento, mentre il secondo sarà disponibile come personaggio da 4 stelle e combatterà con un Arco.