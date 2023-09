Genshin Impact, annunciata la versione 4.1: ecco tutte le novità

HoYoverse ha annunciato l’arrivo della versione 4.1 di Genshin Impact, “Verso le stelle che brillano in profondità”, il 27 settembre su PlayStation, PC, iOS e Android. L’area di Fontaine si espanderà a nord ed è qui che continuerà la storia principale insieme a Neuvillette e Wriothesley, aggiunti al cast di personaggi giocabili, e alla Messaggera dei Fatui “Arlecchino” che farà il suo debutto. Genshin Impact si prepara inoltre a festeggiare il suo terzo anniversario con i fan di tutto il mondo, che per questa occasione potranno riscattare varie ricompense, inclusi dieci Destino intrecciato, 1.600 Primogemme e due gadget esclusivi.

Le due figure di rilievo di Fontaine diventeranno personaggi da cinque stelle giocabili e dotati di catalizzatore, e i giocatori potranno scoprire di più su di loro nelle rispettive missioni storia. Neuvillette, il Giudice supremo di Fontaine, può scatenare torrenti impetuosi in linea retta per infliggere danni da Hydro con i suoi attacchi caricati, mentre Wriothesley, l’amministratore di Forte Méropide, infligge danni da Cryo attraverso attacchi corpo a corpo. Entrambi i personaggi sono in grado di consumare i propri PS per scatenare determinati tipi di attacchi, dopo i quali possono recuperare PS. Neuvillette e Hu Tao saranno disponibili nella prima fase dei desideri evento, mentre a seguire saranno disponibili Wriothesley e Venti.

Oltre all’avventura a Fontaine, si terrà un festival di poesia a Mondstadt e Liyue che rappresenta una buona occasione per incontrare nuovamente i propri amici nel segno dell’amicizia e dell’amore. In questo festival saranno disponibili vari minigiochi e un esclusivo catalizzatore da quattro stelle da riscattare. L’arrivo del terzo anniversario di Genshin Impact porta con sé altre ricompense. L’evento speciale di accesso giornaliero sarà di nuovo disponibile e offrirà fino a dieci Destino intrecciato e altre ricompense. Durante la versione 4.1, i giocatori potranno riscattare 1.600 Primogemme, quattro Resina fragile e due gadget speciali, il Generatore portatile di bolle gelatinose aerodinamiche e Polpettino.