MILANO — Un altro stupro, un’altra vittima. Dopo la ragazza di 18 anni violentata nell’attico “Terrazza sentimento” a ottobre, anche il racconto della 27enne che ha denunciato uno stupro a villa Lolita, a Ibiza, il 10 luglio scorso, viene ritenuto attendibile dal gip. E costa una seconda ordinanza di arresto per Alberto Genovese, l’imprenditore delle start-up, a San Vittore da oltre tre mesi.

Pur se la sua posizione si aggrava, con i riscontri su due episodi, il gip Tommaso Perna non accoglie le richieste di arresto dell’aggiunto Letizia Mannella e del pm Rosaria Stagnaro per altri sette episodi: un tentato stupro raccontato dalla vittima di Ibiza (precedente a quello di luglio) e gli altri sei denunciati da due ragazze che hanno deciso in queste settimane di uscire dall’anonimato, facendosi intervistare anche in tv. Per il gip, le loro dichiarazioni sono «contraddittorie» e necessitano di ulteriori approfondimenti d’indagine.

Al centro delle notti a base di droga e sesso, delle chat tra ospiti giovanissime delle feste e il cerchio magico della “Terrazza sentimento”, c’è Genovese. «Alberto diceva che una donna dopo i 24 anni è vecchia — mette a verbale Alessandro Paghini, pr e amico dell’imprenditore — Quindi le ragazze dovevano essere giovani e disponibili a usare sostanze stupefacenti. È successo che io gli abbia inviato delle foto perché preferiva vederle». Alle feste, «tutti dovevano fare lo stesso uso di droga che faceva lui, dovevano raggiungere il suo stesso stato — dice ancora Paghini — Lui a volte non usciva dalla stanza finché noi non eravamo già alterati e molto vicini al suo stato. E così immagino facesse anche con le ragazze in stanza. In tante mi hanno detto che sono uscite dalla stanza rincoglionite».

«Chi le vuole quelle che non si drogano?» scrive Genovese in una chat. Per il gip l’ex mago delle start-up ha «un assoluto disprezzo della vita umana, soprattutto di quella delle donne». «Ogni tanto — scrive Genovese — mi viene un senso di colpa per cui prendo in considerazione di essere un animale. L’ho talmente manipolata (dice riferendosi a un’amica) da farle credere che lo sta facendo per sua scelta. Sono piume al vento. Le prendi per un braccio con più decisione di un altro e si fanno sc.. dipende da quanto è forte la corrente che crei…».

Le immagini delle telecamere a circuito chiuso del suo attico lo hanno inchiodato per la prima violenza il 10 ottobre, ma sono anche servite per ricostruire numerosi rapporti consenzienti. Eppure, scrive ancora il gip, il quadro che emerge dall’indagine è di un «contesto degradato», dove «lo stupefacente è la costante delle serate organizzate da Genovese, venendo offerto agli ospiti e alle giovani con le quali egli consumava rapporti sessuali, sia consensualmente che non».

Per la violenza a villa Lolita, è indagata anche la fidanzata di Genovese, Sarah. «Ho il flash di me, Sarah e Alberto… abbiamo tirato una prima volta dallo stesso piatto… poi ha dato un’altra striscia a me e a Sarah — mette a verbale la vittima il 15 ottobre scorso, dopo i fatti della Terrazza sentimento — poi il nulla». La ragazza si sveglia piena di lividi, senza biancheria intima, «drogata fino al midollo». «È stata usata come un sacco di patate — dice un amico — prima o poi ci scappa il morto». Il giorno dopo lo stupro, la vittima manda un audio a un’amica. «Voglio scappare, sono chiusa dentro… siamo a un’altra festa, però chiuse dentro perché… volevo scappare già ieri sera… perché è una situazione bruttissima».