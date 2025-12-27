Genova valuta Salis

Dopo la fine della stagione elettorale che ha portato Silvia Salis alla guida di Palazzo Tursi, Genova entra nella fase in cui i giudizi sull’azione amministrativa si misurano con i fatti. I dati di settembre e dicembre mostrano che l’opinione pubblica genovese sta passando da una fase di consenso legata alle aspettative iniziali a una fase in cui il giudizio è sempre più ancorato alle ricadute concrete delle scelte politiche.

Il 25 e il 26 maggio, Silvia Salis ha ottenuto il 26% del totale degli elettori, includendo anche chi ha scelto di non votare. Oggi, a distanza di alcuni mesi, quel livello risulta leggermente superiore, nonostante il naturale raffreddamento che accompagna la fine della fase iniziale di fiducia.

Nei primi mesi dopo l’elezione, il rapporto tra cittadini e amministratori è stato segnato da quella che la scienza politica definisce “luna di miele”: un periodo in cui aspettative, curiosità e fiducia preventiva tendono a prevalere sulla valutazione puntuale dell’operato. una fase fisiologica, destinata a esaurirsi quando l’azione amministrativa entra nel vivo e le scelte cominciano a produrre effetti osservabili.

I dati di settembre e dicembre mostrano con chiarezza che l’opinione pubblica genovese sta transitando da una fase di consenso legata alle aspettative iniziali a una fase in cui il giudizio è sempre più ancorato alle ricadute concrete delle scelte politiche. Tra tutti gli elettori, alla domanda se oggi voterebbero per Silvia Salis sindaca, la quota dei favorevoli passa dal 30,2% di settembre al 27,6% di dicembre, con un calo di 2,6 punti percentuali in tre mesi.

Una flessione significativa ma coerente con la fine della luna di miele, che segnala l’avvio di un progressivo assestamento del consenso. Nello stesso periodo cresce lievemente la quota di chi risponderebbe “no”, mentre resta stabile – e molto ampia – la fascia di chi dichiara che non andrebbe a votare. Cresce anche l’area dell’incertezza: gli indecisi aumentano, segno di una città che osserva e ricalibra il proprio giudizio, cambiando le lenti con cui valuta le scelte amministrative.

Il quadro si completa guardando a chi oggi dichiara che andrebbe effettivamente a votare. In questo segmento Silvia Salis conserva una maggioranza significativa: il 52,7% la voterebbe contro il 47,3% che sceglierebbe un’alternativa. Il calo rispetto a settembre, quando il consenso era al 56%, segnala un giudizio più selettivo, senza che emerga però un’alternativa capace di contendere in modo strutturato la guida della città.

Accanto alle intenzioni di voto, altri indicatori aiutano a comprendere come viene valutata la figura di Silvia Salis. Alla domanda se sia adatta a ricoprire il ruolo di sindaca, il 49% dei genovesi risponde positivamente, contro il 41% che esprime un giudizio negativo, mentre il 10% non si esprime.

Un dato che restituisce l’immagine di un’opinione pubblica ancora in fase di consolidamento del giudizio. Ancora più significative le risposte quando si chiede ai cittadini di confrontare le condizioni attuali della città con quelle della precedente amministrazione. Per il 41% Genova è “uguale a prima”, mentre il 32% ritiene che la situazione sia migliorata e il 26% che sia peggiorata.

È il profilo tipico di una fase intermedia, in cui l’azione amministrativa è percepita, ma i giudizi non sono ancora sufficientemente strutturati da produrre valutazioni nette e condivise. Un indicatore particolarmente interessante riguarda il rapporto, più simbolico, tra la sindaca e l’identità della città. Alla domanda sulla sintonia con Genova, il 31% risponde che Silvia Salis è in sintonia con la città, il 27% che lo è “in parte”, mentre il 38% ritiene che questa sintonia non ci sia.

Sommando le risposte positive e parzialmente positive, emerge una maggioranza che riconosce l’esistenza di un rispecchiamento fra la città e la sindaca, seppur aperto e in evoluzione. Nel complesso i consensi si mantengono sopra quelli del giorno delle elezioni, ma diventano più selettivi, meno emotivi e più legati alla percezione dell’operato concreto.

Per Silvia Salis, questa fase rappresenta il momento più delicato e al tempo stesso più decisivo del mandato: quello in cui i giudizi positivi non sono più garantiti dall’aspettativa e il consenso deve essere costruito, giorno dopo giorno, attraverso i risultati. Per Genova è un passaggio coerente con il modo in cui la città tradizionalmente valuta la politica: poca enfasi e un’attenzione critica agli effetti concreti delle decisioni di Palazzo Tursi. su questo terreno, fatto di scelte amministrative e capacità di incidere sulla vita quotidiana, che nei prossimi mesi si giocherà l’evoluzione del rapporto tra la sindaca e la città.