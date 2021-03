Paola e Simona avevano 9 e 11 anni quando, una mattina del settembre del 2010 vennero letteralmente trascinate a forza fuori dalla scuola che frequentavano da alcuni poliziotti. Gli agenti non si fermarono davanti alle urla e alle lacrime delle bambine perché dovevano eseguire in qualsiasi modo l’ordine di un giudice che a sua volta recepiva le inequivocabili indicazioni dei Servizi Sociali: comunitarizzare le sorelline per sottrarle ad una situazione di conflitto famigliare ritenuta nociva per la loro crescita. Rinchiuse in comunità vi restarono nove mesi prima che il tirbunale ritenesse errate le valutazioni dei Servizi Sociali.

Per questa ragione Paola e Simona, oggi maggiorenni, insieme al padre Carlo, hanno citato per danni il Comune di Genova e la psicologa che all’epoca coordinava l’ufficio che seguì il caso.

Ma questa storia, ancor prima che il percorso doloroso di quattro persone e della loro famiglia spezzata, racconta di come a volte il sistema attui dei meccanismi, o meglio degli automatismi, finalizzati a salvare sé stesso. C’è un altro aspetto importante di questa vicenda che gli avvocati hanno inutilmente portato all’attenzione dei giudici: l’incrocio di relazioni e ruoli professionali e istituzionali fra la psicologa dei servizi sociali, la magistratura, i periti del tribunale e i consulenti di parte.

La fine del matrimonio

Tutto inizia nel 2009 quando il matrimonio fra Carlo e sua moglie Silvia – entrambi laureati, lui funzionario con un importante incarico nell’amministrazione statale – arriva a un punto di non ritorno. La conflittualità sfocia in liti molto pesanti. Lui chiede l’intervento della polizia che effettua un tso nei confronti della moglie. Entrano automaticamente in gioco i servizi sociali e il caso viene affidato alla psicologa Elisabetta Paoli Lorenzani. Senza voler, né poter scendere troppo nei dettagli, va spiegato che le bambini hanno sempre voluto stare con il padre e nel tempo hanno cercato di recuperare il rapporto con la madre. All’ex marito, Silvia ha sempre contestato eccessiva rigidità e di agire per allontanare da lei le bambine.

Un primo giudice, Francesco Mazza Galanti, affida una perizia a due consulenti, Giuliana Callero e Pietro Ciliberti che accennano, visto il livello conflittuale, a una possibile comunitarizzazione delle sorelline consigliando però “una presa in carico da parte di operatori possibilmente non precedentemente coinvolti per evitare equivoci in situazione già fortemente compromessa”.

Subentra il giudice Alberto Haupt che mantiene le bimbe col padre fissando incontri con la madre e affidando custodia e monitoraggio ai Servizi Sociali della Paoli Lorenzani. Quest’ultima annuncia, in assenza di un ritrovato rapporto con la madre, l’ingresso in comunità delle bambine. Fra i consulenti della madre c’è il professor Alfredo Verde, già presidente degli psicologi genovesi, il quale sostiene l’ipotesi dell’ingresso in comunità.



Il blitz

Il 10 settembre i Servizi sociali chiedono di togliere le bambine al padre. Il giudice Monica Parentini accoglie la proposta. La polizia in borghese si presenta nella scuola in cui Paola e Simona stanno trascorrendo il campo estivo. La suora dirigente scolastica, con una relazione agli atti del processo, racconta così la scena: “Al rifiuto delle bambine di uscire con lacrime e suppliche il personale con modi troppo energici le ha prese per le braccia e trascinate a forza nella macchina fra i loro urli… nonostante la mia offerta di tenerle presso l’istituto a regime di convitto”. Le due sorelline resteranno nove mesi in una comunità e nei primi tre mesi non potranno avere incontri con i genitori. Carlo presenta un reclamo al tribunale e il giudice Haupt sollecita la collega Parentini di incaricare di una nuova perizia due psichiatri non genovesi, per evitare conflitti di interesse, ovvero i milanesi Stefano Benzoni e Augusto Righi. Le loro conclusioni smontano il teorema dei Servizi Sociali: “il comportamento dei Servizi e nello specifico della psicologa dottoressa Paoli risulta essere stato altrettanto ambivalente se non addirittura confusivo”. E ancora: “Le bambine manifestano forte disagio e chiedono di fare ritorno presso la casa paterna dicendosi disposte a incontrare la madre”. Il giudice Parentini restituisce le sorelline al padre nel giugno 2011.

Nel 2016, concluso il periodo di monitoraggio dei Servizi, e uscita dai ranghi Paoli Lorenzani, Carlo, assistito dagli avvocati Cesare e Giulia Glendi, fa causa alla psicologa e al Comune (le bambine sono ancora minorenni).



Conflitti di interesse

Il giudice Alberto La Mantia affida una consulenza a due medici: Gabriele Rocca ed Elvezia Benini. Gli avvocati di Carlo sottolineano come Rocca sia un collega di Verde con il quale ha pubblicato oltre una decina di studi e libri e come il marito di Benini sia magistrato onorario della Corte di Appello sezione minori, organismo del quale è entrata a far parte anche la stessa Paoli Lorenzani. Insomma una serie di vicinanze che potrebbero influenzare le valutazioni dei consulenti. Il giudice la Mantia ritiene i consulenti al disopra di ogni possibile relazione personale. La consulenza Rocca- Benini non solo assolve in toto i Servizi Sociali ma si spinge a sindacare la decisione del giudice Parentini sull’affido al padre: “ci si domanda come mai non sia stato preso un provvedimento differente, dopo la comunitarizzazione, quale un affido familiare”.

Il giudice La Mantia a ottobre 2020 respinge la richiesta di risarcimento di Carlo e invece di optare – come spesso accade per casi complessi – per la formula che prevede la compensazione delle spese, condanna il padre a pagarle tutte: quasi 40 mila euro.

Una sentenza ritenuta “punitiva” da Carlo e dalle sue figlie (oggi l’affido è condiviso ma le ragazze vivono con il padre) che hanno deciso di intervenire in prima persona e chiedere alla Corte d’Appello un risarcimento per i danni morali e biologici subiti in quei nove mesi di reclusione, iniziati con un blitz delle forze dell’ordine a scuola che loro continuano a ritenere un vero e proprio “sequestro di persona”.