Genova tra le destinazioni del New York Times

Tra il Kyrgyzstan e le Seychelles, tra Bangkok e l’Islanda, l’Armenia e il Vietnam, c’è anche Genova tra le 52 destinazioni suggerite dal New York Times, una per ogni settimana. Genova è la numero 44, insieme ad Assisi e Cervinia, le uniche altre due città italiane presenti nella lista.

Genova, definita “la Superba”, è stata a lungo oscurata da Milano e dalle Cinque Terre, ma sta tornando a essere protagonista. Le attrattive della città includono il progetto del Waterfront di Levante firmato da Renzo Piano, i Palazzi di Rolli e la grande mostra sul pittore fiammingo Antoon van Dyck in programma a Palazzo Ducale. Inoltre, la città offre una ricca offerta gastronomica, con piatti come trofie al pesto e focaccia.

Il messaggio è che Genova merita ben più di una semplice tappa di passaggio. Con circa 2 milioni di visitatori, la città sta continuando a migliorare il suo appeal anche per i turisti stranieri.