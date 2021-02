Sono sei i locali multati dai carabinieri in provincia di Genova per avere aperto ai clienti il giorno di San Valentino, nonostante questo comportamento fosse vietato per l’ingresso della Liguria in zona arancione. Durante la giornata di domenica i carabinieri hanno infatti sanzionato un ristorante del centro di Genova (con le 30 persone all’interno multate per un totale di 13mila euro), un bar di Savignone e quattro bar di Camogli. I locali rimarranno chiusi per cinque giorni, in attesa dei provvedimenti della Prefettura.

Genova, i ristoranti “disobbedienti”: aperti in zona arancione



Tra i locali multati spicca l’assenza di The Cook, il ristorante gestito dallo chef stellato Ivano Ricchebono in vico Falamonica, nel centro storico di Genova. “Non sono stato multato” dice Ricchebono, volto televisivo, noto per le frequenti partecipazioni al programma “La prova del cuoco” su Rai1, è stato tra i primi ristoratori ad annunciare pubblicamente l’apertura in violazione della legge il giorno di San Valentino. Ma non ha ricevuto visite dai carabinieri e nemmeno da parte di agenti delle Questura o della Polizia locale.

Anche nel Ponente ligure ieri tantissimi clienti, soprattutto francesi, hanno preso d’assalto i locali. “Il nostro intervento rappresenta una sconfitta per tutti”, ha commentato ieri il questore di Imperia facendo il punto sui controlli e le sanzioni: clienti identificati e gestori per i quali si profila una multa da 400 euro (ridotta a 280 se pagata entro 5 giorni).