Alcune centinaia di persone si sono radunate in piazza De Ferrari, in centro di Genova, per protestare contro le restrizioni del decreto che in zona arancione tiene chiusi i locali pubblici. Nessun corteo contrariamente a quanto avvenuto lunedì scorso ma soltanto un presidio di protesta per i lavoratori del turismo, gestori e dipendenti di piscine e palestre, tassisti, lavoratori del cinema e del teatro. Oltre ovviamente i ristoratori ma “autonomi e senza sigle”. I manifestanti hanno chiesto la riapertura entro pochi giorni di bar e ristoranti (in zona gialla e apertura fino alle 23; in zona arancione apertura fino alle 18 oppure clienti con tessera sanitaria immune fino alle 23; in zona rossa apertura solo con tessera sanitaria immune).

Gli striscioni della protesta