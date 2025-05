Genova: Piciocchi propone trasporti gratuiti e sicurezza

Pietro Piciocchi, candidato sindaco di Genova per il centrodestra, ha delineato le sue priorità in un’intervista, proponendo tre azioni immediatamente attuabili: rendere definitiva la gratuità del trasporto pubblico locale, estendere la presenza dei vigili di quartiere a tutta la città e potenziare il servizio di pulizia urbana. Piciocchi sottolinea l’importanza di avere una polizia locale focalizzata sulla sicurezza dei cittadini.

Tra le sue priorità infrastrutturali, il completamento del Terzo Valico e lo sviluppo dell’aeroporto cittadino. Riguardo alla campagna elettorale, descritta come accesa e talvolta aggressiva, Piciocchi invita la sua avversaria a non adottare una posizione vittimista e a confrontarsi sui temi reali della città. Sostiene che le accuse di sessismo nei confronti del centrodestra nascono da una mancanza di contenuti da parte della sua opposizione, evidenziando l’assenza di chiarezza politica della stessa.

In merito al “bonus casalinghe”, Piciocchi propone di estenderlo anche agli uomini, enfatizzando l’importanza dell’indipendenza economica femminile. Critica la sinistra per la sua incapacità di governare e per l’ideologia obsoleta che contrappone impresa e pubblico. Secondo lui, la mancanza di esperienza e la diversità di posizioni all’interno della coalizione progressista potrebbero portare a un fallimento nella gestione della città, avvisando che Genova potrebbe trovarsi in difficoltà sotto una loro amministrazione.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com