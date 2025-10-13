Genova per Voi: Scopri i Talenti Emergenti della Musica Italiana

Giunto alla sua dodicesima edizione, Genova per Voi si afferma come un’importante iniziativa nell’industria musicale, contribuendo al successone della musica italiana e lanciando artisti come Federica Abbate e Willie Peyote. Questo progetto, creato da Gian Piero Alloisio con Claudio Buja e Franco Zanetti, è prodotto da ATID in collaborazione con il Comune di Genova e sostenuto da diverse istituzioni, tra cui SIAE e Nuovo IMAIE.

L’assessore alla Cultura, Giacomo Montanari, ha sottolineato come Genova per Voi rappresenti un’opportunità per i giovani talenti, permettendo loro di esprimere storie ed emozioni attraverso la musica. Il 20 ottobre, gli otto finalisti selezionati inizieranno un percorso di formazione presso la Biblioteca Berio, partecipando a laboratori condotti da Emanuele Dabbono e Kyv.

Il 23 ottobre si svolgerà il GENOVA MUSIC DAY al Teatro Stradanuova, una giornata aperta al pubblico dedicata alla formazione musicale. Il programma include interventi di esperti del settore e ospiti come Alessandro La Cava e Claudio Cabona.

Il giorno successivo, il 24 ottobre, Lorenzo Nicolosi delle SIAE terrà una masterclass per i finalisti. La serata culminerà nella GRAN FINALE al Teatro della Gioventù, dove gli artisti eseguiranno le proprie canzoni, supportati da giovani interpreti liguri. Giulia Mei, vincitrice di Genova per Voi, sarà la special guest e riceverà il Premio Voce della Comunità.

Il premio principale è un contratto con Universal Music Publishing Ricordi, offrendo al vincitore l’opportunità di collaborare con un’importante casa editrice musicale. La serata sarà condotta da Lorenzo Luporini ed Elisabetta Gagliardi e l’ingresso è gratuito, previa prenotazione.